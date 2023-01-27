Япония решила запретить поставку в Россию вакцин, роботов и медоборудования

Токио расширил перечень подсанкционных физических лиц. В частности, туда попали уполномоченный при Президенте РФ Мария Львова-Белова, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. В целом в списке 22 физических лица и три организации. Последние — это корпорация «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод “Авангард” и ПАО “КамАЗ”.
Что касается экспортных ограничений, то под них подпало 49 компаний. В Россию запрещена продажа в том числе радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и газа, а также вакцин и медицинского оборудования.
Напомним, что днём ранее США ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц. В частности, против персон и компаний, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК «Вагнер» и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, США объявили «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.