Исследование: люди способны понять жесты обезьян в 50% случаев Пока что ученым не ясно, с чем именно это связано
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
05:59 (мск), источник: Life.ru

Япония решила запретить поставку в Россию вакцин, роботов и медоборудования

Власти Японии приняли решение ввести дополнительные санкции против России, в том числе расширить экспортные ограничения. Об этом сообщили в кабинете министров Страны восходящего солнца.

Источник: Reuters

Токио расширил перечень подсанкционных физических лиц. В частности, туда попали уполномоченный при Президенте РФ Мария Львова-Белова, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава ЦИК РФ Элла Памфилова и другие. В целом в списке 22 физических лица и три организации. Последние — это корпорация «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод “Авангард” и ПАО “КамАЗ”.

Что касается экспортных ограничений, то под них подпало 49 компаний. В Россию запрещена продажа в том числе радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и газа, а также вакцин и медицинского оборудования.

Напомним, что днём ранее США ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц. В частности, против персон и компаний, которые Вашингтон считает связанными с ЧВК «Вагнер» и её основателем Евгением Пригожиным. Кроме того, США объявили «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.

Андрей Григорьев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Телескоп "Джеймс Уэбб" взбудоражил учёных сигналом из межзвёздного простра
Капкан для кошелька: Где становится опасно держать сбережения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровьесанкции