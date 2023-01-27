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14:19 (мск), источник: Ведомости

Четыре новых региона России перейдут на московское время

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав РФ, перейдут на московское время. Об этом сообщает Минпромторг.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время», — говорится в сообщении ведомства.

В Минпромторге уточнили, что соответствующий проект федерального закона («О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ “Об исчислении времени”) уже внесен в правительство РФ.

В ДНР и ЛНР время совпадает с московским, а в Запорожской и Херсонской областях разница с Москвой составляет минус один час. Внесение изменений в Минпромторге объяснили синхронизацией законодательства РФ после принятия в ее состав субъектов.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

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