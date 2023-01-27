Ключ США к Украине, санкции и казахстанские визы. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Ко второй половине дня президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. О теме встречи будет объявлено.
О помиловании бойцов ЧВК «Вагнер»
«Я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».
«Я не могу ничего говорить об указах — вы знаете, что существуют указы открытые, а есть — с различными грифами секретности».
Награжденный 31 декабря и ранее осуждавшийся Айк Гаспарян «принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство <…>, что было отмечено государственной наградой».
О признании США ЧВК «Вагнер» преступной организацией
«Мы же с вами не только вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК “Вагнер” из Вашингтона. Это уже продолжается много лет».
«Как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер, сколь-нибудь внятных аргументов мы никогда не видели, не читали». «Никаких доказательств не представляется публике, это в значительной степени девальвирует смысл тех заявлений, что идут из Вашингтона».
«Теоретически [экс-президент США] господин [Дональд] Трамп недалек от правды. Президент США положить конец этому конфликту может очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму. Достаточно киевскому режиму из Вашингтона соответствующего указания — и все это можно завершить. Конечно, не за день, не за два, но ключ к киевскому режиму во многом в руках у Вашингтона».
Нынешний руководитель Белого дома не хочет использовать этот ключ, напротив, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием.
С заявлением Трампа об опасности ядерного развития конфликта «можно согласиться»: «Действительно, происходит эскалация напряженности, в том числе и за счет тех решений, что принимаются в первую очередь в Вашингтоне и под давлением Вашингтона в европейских столицах». Вызывает обеспокоенность и «продолжение дискуссии теперь уже о [поставках] авиационного компонента — в этом плане, да, степень напряженности растет».
О якобы готовности США смягчить санкции ради переговоров
«Эти заявления [заместителя госсекретаря США] госпожи [Виктории] Нуланд мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового не было».
«Повторен набор тезисов, который свидетельствует об отсутствии какого-то маневра или гибкости позиции Вашингтона, которая, в свою очередь, диаметрально расходится с нашей позицией».
«Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает эту санкционную линию».
«Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики — и для экономики, и для социальных аспектов».
Ничего нового, страшного такие решения, конечно, нам не принесут.
«Последствия для двусторонних отношений, которые пребывают в весьма печальном состоянии, к сожалению, неизбежны». «Конечно же, мы будем прежде всего руководствоваться своими собственными интересами в выработке ответных шагов» экономического характера.
Об отмене visa-run Казахстаном
В странах ближнего зарубежья действует механизм по получению вида на жительства. «То есть таким образом сохраняется возможность для тех стран — тем более которые входят в ЕврАзЭС — на свободное перемещение, в том числе [их гражданам] свободно выбирать страну, в которой жить и работать».
Сейчас значительное число людей либо транзитом находятся в Казахстане, либо хотели бы там работать: «Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан».
«Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались. Конечно, в наших контактах с нашими партнерами мы будем об этом говорить».
О переименовании Волгограда в Сталинград
Никаких обсуждений на этот счет не ведется.