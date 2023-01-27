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15:51 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова: Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о подготовке ВСУ к контрнаступлению подтверждают, что решения в Киеве принимает не президент Владимир Зеленский, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой (улица в Киеве, где находятся высшие органы власти. — Прим. ред.)? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. Да нет. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США», — сказала она.

По словам дипломата, реализации планов Байдена призвана помочь новая партия вооружений от США на сумму 2,5 миллиарда долларов, в которую вошли бронетехника, артиллерия и боеприпасы.

В среду Байден, объявляя о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams, анонсировал подготовку ВСУ к контрнаступлению.

Весной прошлого года Москва направила странам — членам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

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