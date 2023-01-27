В Белом доме заявили о поставке танков Abrams Украине через «много месяцев»

«Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им (украинским войскам) весной и летом. Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев, прежде чем они будут на месте», — сказал Джон Кирби брифинге в Белом доме.
Танки Abrams собираются только на одном предприятии — государственном заводе General Dynamics в Лайме, штат Огайо. Этот завод может выпускать 12 танков в месяц, но производство занято заказами на новые танки для Тайваня и Польши, сообщала газета Politico. Польша в 2022 году заказала у США 250 танков с поставкой в 2025 году (в обмен на Т-72, отправленные на Украину), а Тайвань заказал в 2019 году 108 танков с поставкой в 2024-м.
Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что 14 танков Leopard 2 могут отправить на Украину к концу марта. О готовности поставить Украине Leopard заявляли Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.