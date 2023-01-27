Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией

В заявлении, опубликованном агентством ЦТАК, она заверила, что КНДР будет «всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны».
Она назвала решение США передать Украине танки Abrams «гнусным шагом».
«Не сомневаюсь в том, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России», — добавила Ким Ё Чжон.
Сестра северокорейского лидера также подчеркнула, что Украина «не пустыня Ближнего Востока, где 20 лет тому назад своевольничали танки США», и выразила мнение, что если бы не Соединенные Штаты, то «мир стал бы более светлым, безопасным и мирным».
«Никакими безрассудными попытками империалистические коалиционные силы не смогут сломить героический дух армии и народа России, отличающихся пламенным патриотизмом, стойкостью и сильным духовным потенциалом», — отметила Ким Ё Чжон.
Власти США 25 января объявили о намерении передать Киеву 31 танк Abrams, а Германия подтвердила, что выделит 14 танков Leopard 2 из своих запасов и разрешит другим странам поставлять Украине эти боевые машины. О планах предоставить Киеву танки сообщал еще ряд западных стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле это воспринимается «как прямая вовлеченность в конфликт» государств Запада.