Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель

Уточняется, что сегодня в МИД вызвали временную поверенную в делах Латвии из-за решения Риги понизить уровень дипломатических отношений между странами. В министерстве ей выразили решительный протест и подчеркнули, что обоснование такого шага ссылками на некую «солидарность» с другими странами Прибалтики не принимается.
В ведомстве отметили, что «солидарность» между этими государствами заключается в тотальной русофобии и стремлении инициировать враждебные шаги в отношении Москвы. Это желание, в свою очередь, активно поощряется Соединенными Штатами и другими недружественными для России странами, подчеркнули в МИД.
В МИД заявили, что провокационный демарш Риги по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия. При этом в ведомстве отметили, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на руководстве республики. Там добавили, что отношения между странами уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии. Речь идет в том числе о полной зачистке русскоязычного информационного пространства, ликвидации советского мемориального и культурного наследия, а также уголовном преследовании соотечественников.
В понедельник Министерство иностранных дел России сообщило о понижении уровня дипломатических отношений с Таллином до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Эстония предприняла новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на разрыв отношений между странами.
В свою очередь, Латвия «в знак солидарности» с Эстонией решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Послу в Риге предписали покинуть страну до 24 февраля.