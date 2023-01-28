В Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке

«Если преподавание русского языка в вузе давно не проводилось, то теперь действует запрет и на общение между собой [на этом языке]. Это касается абсолютно всех: учителей, студентов, административного персонала», — написал Зубко, пояснив, что новая норма прописана в правилах внутреннего порядка.
Зубко объяснил полный отказ от русского языка проведением военной операции России на Украине.
Киево-Могилянская академия была основана в 1615 году, это одна из старейших высших школ в Восточной Европе.
В 2018 году, согласно консолидированному рейтингу вузов Украины, академия заняла шестое место в общей таблице и третье место среди киевских университетов.
17 октября преподаватель одного из университетов в Киеве был оштрафован за обучение на русском языке, сообщил портал «ВГороде». Этим он нарушил ч. 1 ст. 21 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 21 октября глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык с Украины должен «исчезнуть вообще», назвав его «элементом враждебной пропаганды».
11 ноября русский язык был исключен из учебных программ детских садов и школ Киева. Такое решение приняли депутаты городского совета.