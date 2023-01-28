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08:40 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Посольство в США призвало американские власти прекратить попытки вмешательства во внутренние дела России после того, как госдепартамент осудил ликвидацию Московской Хельсинкской группы.

Источник: РИА "Новости"

«Нам вменяют несоблюдение прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также признанием нежелательными ряда других общественных организаций. Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов», — сказано в релизе посольства.

Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию «Московская Хельсинкская группа». Минюст аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы. Ответчик же настаивал, что данное нарушение устранить невозможно, так как «проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом».

Госдепартамент в опубликованном ранее заявлении, помимо закрытия Хельсинской группы, осудил признание Генпрокуратурой нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «Фонд Андрея Сахарова», а также нежелательной деятельность в России компании «Medusa Project»* (издание «Медуза»*), ранее включенной в список иноагентов. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя данное решение, заявлял, что фонд вмешивался в избирательный процесс в ходе осенней кампании прошлого года в России.

Посольство в этой связи отметило, что российские суды «независимы от чьей-либо воли и при осуществлении своих функций подчиняются исключительно закону».

«Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства. Вместо того чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами, Вашингтону следует озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране», — заявили дипломаты.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

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