Италия и Франция намерены отправить Украине ракеты для систем ПВО

РИМ, 28 января. /ТАСС/. Италия и Франция договорились совместно закупить около 700 зенитных ракет Aster-30. Об этом в субботу сообщила газета Il Messaggero со ссылкой на источник.
Как указывает издание, они используются для оснащения систем ПВО SAMP-T, которые страны намерены поставить на Украину. Однако, по всей вероятности, не все ракеты будут предназначены для Киева, пишет газета. Часть останется в арсеналах Италии и Франции.
По данным Il Messaggero, в пятницу министр обороны Италии Гуидо Крозетто и его французский коллега Себастьен Лекорню обсуждали на встрече в Риме технические детали поставок систем ПВО Киеву. По сведениям газеты La Stampa, в итоговом коммюнике по итогам встречи глав военных ведомств не было упоминания об отправке ЗРК SAMP-T, потому что, согласно итальянским дипломатическим источникам, «французы попросили еще немного времени». Официально решение будет приниматься премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Кроме того, во время переговоров было одобрено производство новых батарей SAMP-T, пишет Il Messaggero. Разработчиком и производителем ЗРК SAMP-T является европейский консорциум Eurosam. Система предназначена для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех. Как указывает газета, стоимость одной батареи составляет порядка €800 млн.
В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте. Как заявил в пятницу Крозетто, шестой декрет может быть принят на следующей неделе.
Ранее глава МИД Антонио Таяни заявил, что Италия отправила Киеву оружие на сумму до €1 млрд.