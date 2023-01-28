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10:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Армении введут добровольно-срочную службу для женщин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выпустил обращение по случаю Дня армии и заявил, что в республике готовятся ввести добровольно-срочную службу для женщин.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт добровольно-срочной военной службы женщин, и сегодня я должен сказать особые слова благодарности нашим сестрам, проходящим службу по контракту в нашей армии, в том числе боевую службу», — сказано в заявлении премьера.

Он также сообщил о начале процесса замены трехмесячных сборов на месячные или 25-дневные сборы, «поскольку боеспособность резервиста так же важна, как военнослужащих срочной службы».

По словам Никола Пашиняна, оборонный бюджет на 2023 год увеличился более чем вдвое по сравнению с 2018-м. Он заявил, что власти работают над оснащением армии современным вооружением и военной техникой и стараются поощрять местных производителей.

«В армии в процессе реформ возникают сложности, потому что нестабильная обстановка в сфере безопасности несет с собой новые вызовы, которые иногда провоцируют ошибки», — отмечается в обращении премьер-министра.

Обязательный призыв на военную службу для женщин действует в Израиле, КНДР, Тайване, Греции, Мьянме, Малайзии, Эритрее, Норвегии и Швеции. Накануне о необходимости призывать женщин на срочную службу заявили в Дании.

Дарья Эрозбек

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