В МИД РФ заявили о готовности России к массированным кибератакам

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. Мы были готовы к массированным атакам», — сказал он. Дипломат подчеркнул, что руководство РФ «уделяет повышенное внимание укреплению информационной безопасности».
«На государственном уровне предпринимается комплекс соответствующих административно-технических мер, системы защиты постоянно совершенствуются», — подчеркнул замминистра.
Сыромолотов напомнил, что буквально на днях стало известно, что Киев присоединился к натовскому центру киберзащиты в Таллине.