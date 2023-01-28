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10:41 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ заявили о готовности России к массированным кибератакам

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия всегда была готова к массированным кибератакам и продолжает укреплять свою информационную безопасность. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Источник: Reuters

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов. Мы были готовы к массированным атакам», — сказал он. Дипломат подчеркнул, что руководство РФ «уделяет повышенное внимание укреплению информационной безопасности».

«На государственном уровне предпринимается комплекс соответствующих административно-технических мер, системы защиты постоянно совершенствуются», — подчеркнул замминистра.

Сыромолотов напомнил, что буквально на днях стало известно, что Киев присоединился к натовскому центру киберзащиты в Таллине.

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