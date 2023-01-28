12:34 (мск), источник: ТАСС
Шольц пообещал взвешивать все решения по Украине, чтобы обезопасить сограждан
По словам канцлера ФРГ, Берлин «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно».
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БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал жителям своей страны обещание тщательно взвешивать все шаги по Украине и осуществлять их только вместе с партнерами. Об этом он заявил в еженедельном обращении, текст которого опубликовала пресс-служба правительства в субботу.
«Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне», — сказал Шольц.
Он утверждал, что Берлин «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно». «Я обещаю вам, что безопасность Германии постоянно остается в центре внимания», — добавил глава правительства. «Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — отметил канцлер.
Ранее кабмин ФРГ объявил, что направит Украине свои боевые танки и выдаст разрешения другим странам на реэкспорт германской продукции.