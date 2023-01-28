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13:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Израиля в Германии: Иерусалим помогает Киеву закулисно

Новый посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что Израиль делает для Украины больше, чем принято считать. В частности, Иерусалим блокирует поставки вооружений, которые якобы идут в Россию из Ирана.

Источник: AFP 2022

«Это не так просто. У нас есть русские в Сирии. Как известно, израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует на Украине. Так что помогаем — пусть и закулисно, но гораздо больше, чем об этом известно», — сказал посол в разговоре с Berliner Morgenpost.

Он указал и на то, что у Израиля есть большая еврейская община в России. «Это две основные причины, по которым мы остаемся в тени», — пояснил господин Прозор.

На вопрос о том, может ли Израиль полностью заблокировать поставки иранских беспилотников, он ответил отрицательно.

Израиль не поставляет Украине вооружения, но передает ей медицинскую и гуманитарную помощь. Газета Axios со ссылкой на источники писала, что Израиль не поставляет Украине оружие из-за опасений, что Россия нанесет ущерб его интересам в Сирии.

Дарья Эрозбек

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