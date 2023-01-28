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15:17 (мск), источник: ТАСС

Медведев: третья мировая, если она будет, начнется не на танках или истребителях

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал попытки на Западе объяснить поставки вооружений Киеву якобы предотвращением мировой войны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — написал Медведев в субботу в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал, в частности, слова министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который ранее заявил, третья мировая война началась бы в случае появления российских танков в Киеве и «на границах Европы» и что направляемое Украине оружие предназначено остановить эскалацию. В этот же ряд Медведев поставил и призывы из Великобритании предоставить Киеву все вооружение, которым располагает НАТО.

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