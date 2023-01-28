17:37 (мск), источник: РБК
Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер»
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер», об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Он отметил, что накануне пообещал приехать в Луганск, чтобы обсудить возможное вступление в организацию.
«Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — заявил Стрелков.