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17:37 (мск), источник: РБК

Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер»

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер», об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: AP 2022

Он отметил, что накануне пообещал приехать в Луганск, чтобы обсудить возможное вступление в организацию.

«Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — заявил Стрелков.

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