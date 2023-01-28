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22:13 (мск), источник: ТАСС

В постпредстве РФ при ООН заявили о причастности США к гибели гражданских в Новоайдаре

ООН, 28 января. /ТАСС/. США напрямую причастны к удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию районной больницы в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики, в результате чего 14 человек погибли, 24 получили ранения. Такую позицию изложил в субботу в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Как отметил дипломат, имело место «очередное гнусное военное преступление». «14 гражданских убиты в больнице поставленными США ракетами», — подчеркнул он.

По словам Полянского, украинские чиновники ранее указывали на то, что цели для нанесения ударов с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS «подлежат согласованию в Вашингтоне». «Это делает США напрямую причастными», — подчеркнул Полянский. По его словам, «американские налогоплательщики должны знать, как используются их деньги».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар реактивными снарядами системы HIMARS по зданию районной больницы в населенном пункте Новоайдар. Погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал. В Минобороны РФ уточнили, что в медицинском учреждении Новоайдара гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим.

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