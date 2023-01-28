В постпредстве РФ при ООН заявили о причастности США к гибели гражданских в Новоайдаре

Как отметил дипломат, имело место «очередное гнусное военное преступление». «14 гражданских убиты в больнице поставленными США ракетами», — подчеркнул он.
По словам Полянского, украинские чиновники ранее указывали на то, что цели для нанесения ударов с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS «подлежат согласованию в Вашингтоне». «Это делает США напрямую причастными», — подчеркнул Полянский. По его словам, «американские налогоплательщики должны знать, как используются их деньги».
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар реактивными снарядами системы HIMARS по зданию районной больницы в населенном пункте Новоайдар. Погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал. В Минобороны РФ уточнили, что в медицинском учреждении Новоайдара гражданскими и военными медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим.