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19:38 (мск), источник: ТАСС

Арестович назвал запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушением конституции

Как заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины, это решение также нарушает «десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС».

Источник: Reuters

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает запрет русского языка в стенах Киево-Могилянской академии нарушением конституции страны и законов Европейского союза.

«Я, в принципе, ярый сторонник академической свободы университетов. Единственный вопрос — а что делать, когда эта свобода нарушает Конституцию Украины, а именно — статью 10 и десяток нормативных актов международного права, включая законы ЕС, куда мы так стремимся. Про этику я уже умолчу, пожалуй, эта университетская дисциплина Могилянку [Киево-Могилянскую академию] не заинтересовала», — написал он в субботу в Telegram-канале.

Киево-Могилянская академия — одно из старейших высших учебных заведений на Украине, основанное в 1615 году. Считается самым крупным и одним из самых престижных вузов страны. В пятницу администрация академии официально запретила использовать русский язык в межличностном общении. Это касается преподавателей, студентов и административного персонала.

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