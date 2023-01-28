21:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Замминистра финансов США обсудит в Турции и ОАЭ противодействие обходу санкций против России
Замглавы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетит Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию с 29 января по 3 февраля. Во время встреч в этих странах чиновник подтвердит, что США продолжат активно применять санкции, связанные с Россией. Об этом агентству Reuters сообщил представитель министерства. По его словам, господин Нельсон предупредит власти и бизнес этих стран о том, что они могут потерять доступ на рынки США в случае их нарушения.