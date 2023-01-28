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23:22 (мск), источник: © РИА Новости

Канцлер Германии выступил за многополярный мир

БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за многополярность мира, в котором как можно больше государств сотрудничают друг с другом.

Источник: Reuters

«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке. И этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом», — сказал Шольц в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии своих визитов в эти три страны Южной Америки.

«Я выступаю за порядок, основанный на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона, чтобы мы могли вместе справиться с такими вызовами, стоящими перед нами, как борьба с изменением климата, социальные и экологические трансформации и глобальная политика в области здравоохранения», — добавил канцлер.

Шольц в субботу, 28 января, в сопровождении бизнес-делегации отправился с трехдневным визитом в три страны Южной Америки: Аргентину, Чили и Бразилию. В ходе посещений у него запланированы переговоры с главой каждого из государств.

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