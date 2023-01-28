28 января, источник: © РИА Новости
Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре
ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Молчаливое одобрение Западом преступлений Киева «поощряет боевиков всего мира», прокомментировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник обстрел войсками Киева больницы в Новоайдаре. Ранее в субботу украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.