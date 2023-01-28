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28 января, источник: © РИА Новости

Пасечник прокомментировал украинский обстрел больницы в Новоайдаре

ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Молчаливое одобрение Западом преступлений Киева «поощряет боевиков всего мира», прокомментировал врио главы ЛНР Леонид Пасечник обстрел войсками Киева больницы в Новоайдаре. Ранее в субботу украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР. В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Киевские неонацисты считают своим достойным противником и убивают самых беззащитных — пациентов больниц и медперсонал. У подобного преступления нет сроков давности. Медучреждения находятся под особой защитой Женевских конвенций, ведь именно с улучшения участи больных и раненых начало формироваться международное гуманитарное право», — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Врио главы ЛНР подчеркнул, что «националистам чужды такие простые понятия, как человечность и мораль». «Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжелые последствия для всего мирового сообщества», — написал Пасечник.

Врио главы ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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