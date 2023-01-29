Кадыров ответил на угрозы украинского националиста «ударить по Грозному»

«Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», — сыронизировал Кадыров в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что российская армия продолжит находить и уничтожать нацистов на Украине.
«Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», — резюмировал он.
Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударами по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подобные заявления киевских чиновников шизофренией. Он добавил, что любые агрессивные планы украинской стороны будут жестко пресечены.
* Запрещенная в России террористическая организация.