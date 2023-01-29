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Спецоперация на Украине
01:12 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров ответил на угрозы украинского националиста «ударить по Грозному»

МОСКВА — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил украинскому националисту и лидеру праворадикальной организации C14* Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по Грозному.

Источник: © РИА Новости

«Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», — сыронизировал Кадыров в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что российская армия продолжит находить и уничтожать нацистов на Украине.

«Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», — резюмировал он.

Ранее советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ударами по Москве, Петербургу и Екатеринбургу.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал подобные заявления киевских чиновников шизофренией. Он добавил, что любые агрессивные планы украинской стороны будут жестко пресечены.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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