Власти Израиля после терактов упростят получение гражданами оружия

«Военно-политический кабинет принял этим вечером решения о ряде мер по борьбе с терроризмом и точной цене, которую заплатят террористы и те, кто их поддерживает», — указывается в сообщении.
В общей сложности в списке перечислено шесть мер. В частности, для законопослушных израильтян упростится процедура получения разрешений на ношение оружия, что позволит тысячам граждан обзавестись такими лицензиями; будут укреплены еврейские поселения; подразделения армии и полиции будут усилены, расширится практика задержаний и целенаправленных операций по изъятию незаконно хранимого оружия, перечислили в канцелярии.
Еще три меры из списка распространяются на террористов и сочувствующих им лиц. «Дом террориста, который устроил теракт в Иерусалиме, будет незамедлительно опечатан и в дальнейшем снесен. Права на национальную страховку и дополнительные льготы у поддерживающих терроризм семей террористов будут отозваны. Законодательные акты об изъятии израильских удостоверений личности у поддерживающих терроризм семей террористов будут обсуждаться на завтрашнем заседании правительства», — отмечается в заявлении.
В пятницу вечером после наступления шаббата у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме был совершен теракт, семь человек погибли, трое получили ранения. По данным полиции, террорист, вероятнее всего, действовал в одиночку. Он был ликвидирован стражами порядка при попытке скрыться с места происшествия.
Спустя менее чем сутки, в субботу утром, еще один инцидент со стрельбой произошел на входе в археологический парк Город Давида, также в Восточном Иерусалиме. Полиция Израиля предварительно квалифицировала случившееся как теракт. По ее данным, стрелял 13-летний подросток, проживающий в Восточном Иерусалиме, он был ранен при задержании и отправлен в больницу. По информации правоохранительных органов, нападавшего обезвредили двое прохожих, которые имели при себе зарегистрированное оружие. Согласно заявлению полиции, ранения в результате инцидента получили два человека — отец и сын, оба они госпитализированы. Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что третьим пострадавшим стал военнослужащий, помогавший обезвредить злоумышленника.