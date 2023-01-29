Трамп считает, что Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны

«Джо Байден подвел нас к грани третьей мировой войны. Если кто не знал, мы находимся на грани третьей мировой», — сказал Трамп, для которого выступление в Южной Каролине стало одним из первых после того, как он объявил о намерении выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США 2024 года. «Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось», — заявил Трамп.
Республиканец считает, что, если бы ему удалось добиться переизбрания на выборах в 2020 году, не разгорелся бы конфликт между Россией и Украиной. Кроме того, по словам Трампа, «даже сейчас» ему удалось бы добиться заключения «мирной сделки».
«Я бы добился мирного соглашения, о котором удалось бы договориться в течение 24 часов», — утверждал он. Вместе с тем Трамп заявил, что добился бы создания «высокотехнологичных систем противоракетной обороны для защиты американцев от гиперзвуковых ракет и ядерного оружия».
15 ноября прошлого года Трамп заявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства. Байден в свою очередь сообщил о планах бороться за переизбрание еще 9 ноября, однако предупредил, что окончательное решение примет только в начале 2023 года.