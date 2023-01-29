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Спецоперация на Украине
05:35 (мск), источник: ТАСС

В КНДР пригрозили США последствиями за распространение слухов о торговле оружием с Россией

СЕУЛ, 29 января. /ТАСС/. МИД КНДР назвал не соответствующей действительности информацию о якобы имевшей место оружейной сделке с Россией и пригрозил США последствиями за распространение подобных слухов. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Reuters

«В Вашингтоне снова заговорили о беспочвенных слухах об оружейной сделке между КНДР и Россией в глупой попытке оправдать свои поставки оружия Украине. США должны понимать, что если они продолжат распространять придуманную ложь о нашей стране, то столкнутся с нежелательными для себя последствиями», — сказал директор департамента по делам США в МИД республики Квон Чон Гын. В Пхеньяне такие действия расценивают как провокацию и попытку подорвать репутацию КНДР в мире.

Дипломат повторил, что нынешнюю ситуацию на Украине спровоцировали действия США в ущерб российским интересам безопасности, а также расширение НАТО на восток. По его словам, поставки оружия Киеву преступны и призваны поддерживать международную ситуацию в нестабильном состоянии.

Квон Чон Гын комментировал реакцию представителя Белого дома на заявление сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором она осудила США за решение отправить танки на Украину и выразила солидарность с Россией. Американская сторона заявила, что продолжит оказывать помощь Киеву.

В декабре 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР передала оружие частной военной компании «Вагнер».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения специальной военной операции на Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс страны справляется со своими задачами. Еще в ноябре представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления американских чиновников о поставках артиллерийских снарядов из КНДР в Россию ложью от начала до конца.

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