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Спецоперация на Украине
09:22 (мск), источник: Газета.Ру

Al Arabiya заявляет о начале военной операции Израиля в Иране

Израиль, согласно неподтвержденным данным, приступил к проведению военной специальной операции в отношении Ирана ночью 29 января.

Источник: AFP 2022

Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на неназванные израильские СМИ.

«Израильские СМИ сообщили об операции внутри Ирана, связывая ее сроки с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив», — уточняется в публикации журналистов.

Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.

В Al Arabia обратили внимание, что израильские беспилотники нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Подробностей об ударах по ряду объектов в Иране нет.

Предварительно, целью Израиля может быть ликвидация военной инфраструктуры Ирана.

Подчеркивается, что Иерусалим о начале каких-либо действий со своей стороны не объявлял, а Тегеран не подтверждал информацию о взрывах.

Ранее в Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия.

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