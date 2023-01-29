09:22 (мск), источник: Газета.Ру
Al Arabiya заявляет о начале военной операции Израиля в Иране
Израиль, согласно неподтвержденным данным, приступил к проведению военной специальной операции в отношении Ирана ночью 29 января.
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Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на неназванные израильские СМИ.
«Израильские СМИ сообщили об операции внутри Ирана, связывая ее сроки с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив», — уточняется в публикации журналистов.
Официального подтверждения со стороны Израиля о начале спецоперации против Ирана сейчас нет.
В Al Arabia обратили внимание, что израильские беспилотники нанесли удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Подробностей об ударах по ряду объектов в Иране нет.
Предварительно, целью Израиля может быть ликвидация военной инфраструктуры Ирана.
Подчеркивается, что Иерусалим о начале каких-либо действий со своей стороны не объявлял, а Тегеран не подтверждал информацию о взрывах.
Ранее в Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия.