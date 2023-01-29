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Спецоперация на Украине
09:58 (мск), источник: © РИА Новости

Володин назвал свидетельства участия США в боевых действиях на Украине

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Поставки тяжелых вооружений Киеву свидетельствуют о прямом участии Вашингтона в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: © РИА Новости

«Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения. Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — написал он в телеграм-канале.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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