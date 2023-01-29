13:40 (мск), источник: Lenta.Ru
МИД отреагировал на идеи Запада о трибунале над Россией по Украине
Министерство иностранных дел РФ отреагировало на идеи западных стран провести трибунал над Россией по Украине.
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В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что подобным образом Запад пытается отвлечь внимание от собственной ответственности.
«Налицо откровенные двойные стандарты (…) Они носятся с идеями создания незаконного “трибунала” против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления», — сказано в сообщении.
19 января Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». За принятие документа выступили 472 депутата, 19 выступили против, 33 человека воздержались.
Позже дипломат одной из делегаций в ООН назвал принятую резолюцию PR-ходом.