14:48 (мск), источник: ТАСС
Минобороны РФ сообщило о перехвате 16 снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган»
По данным ведомства также была сбита американская противорадиолокационная ракета HARM в районе населенного пункта Новый Свет в ДНР.
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в ДНР и Херсонской области. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, “Ольха” и “Ураган” в районах населенных пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск Донецкой Народной Республики и Чаплинка Херсонской области», — заявил Конашенков.
Также, по его словам, в районе населенного пункта Новый Свет в ДНР сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.
Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 381 самолет, 204 вертолета, 2 980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 670 танков и других боевых бронированных машин, 995 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 956 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 218 единиц специальной военной автомобильной техники.