15:25 (мск), источник: ТАСС
СМИ: Западные разведки утверждают, что удар БПЛА в Иране был успешным
По данным газеты Jerusalem Post, на военном объекте в Исфахане произошло по меньшей мере четыре взрыва.
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Источники израильской газеты Jerusalem Post в западном разведсообществе утверждают, что удар беспилотников в Иране был успешным, на военном объекте в Исфахане произошло по меньшей мере четыре взрыва.
По оценкам источников Jerusalem Post, атака по Исфахану «имела огромный успех». На объекте в Исфахане, где, по версии газеты, «велась разработка передовых вооружений» было четыре взрыва, о чем свидетельствуют записи, размещенные в социальных сетях. «Ущерб выходит далеко за пределы “небольшого повреждения крыши”, о котором заявляет исламская республика», — утверждает издание.
Как отмечает газета, в прошлом иранские власти в первый момент аналогичным образом отрицали факт нанесения серьезного ущерба своим военным объектам при подобных инцидентах. Лишь по прошествии некоторого времени Тегеран признавал масштаб урона, это происходило, когда в общественном доступе появлялись спутниковые снимки, подтверждавшие результативность ударов и опровергавшие первоначальную официальную версию иранских властей, замечает израильская газета.
Как подчеркивает Jerusalem Post, власти Израиля до сих пор хранят молчание и никак не комментируют случившееся. Между тем, по утверждениям источников газеты, западное разведсообщество оценивает, что израильские спецслужбы в прошлом «проводили успешные атаки» против объектов, связанных с ядерной программой Ирана. При этом издание считает, что в мире, помимо израильских спецслужб, «есть и несколько других организаций, <…> которые, предположительно, располагают возможностями проводить продвинутые и хирургически точные удары, подобные этой операции».