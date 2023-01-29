Турция напомнила Швеции и Финляндии об их обещаниях

«Они сейчас ждут от нашего парламента одобрения в связи с их вступлением в НАТО. По этому поводу мы ничего не скажем. Говорим им: “Выполните то, под чем подписались”. Это настолько просто», — уточнил министр, говоря о меморандуме, который был подписан сторонами в прошлом году.
Акар напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган и его коллеги из Финляндии и Швеции подписали документ ещё летом. На встрече присутствовали министры обороны и иностранных дел, а также глава НАТО Йенс Столтенберг.
«Сказали, что уберут террористов из Финляндии и Швеции», — заметил Акар.
Как уже писал Лайф, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после чего Анкара отменила визит министра обороны Швеции. Тем временем в российском МИД назвали сожжение священной книги безобразной и провокационной атакой на ислам.