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29 января, источник: Коммерсантъ

Еврокомиссар Джентилони считает Германию одной из наиболее пострадавших стран от кризиса

Германия является одной из стран, наиболее пострадавших от кризиса, считает еврокомиссар по экономике, экс-премьер Италии Паоло Джентилони. По его мнению, сейчас ситуация лучше, чем ожидалась осенью 2022 года.

Источник: AP 2022

«Германия — одна из стран, наиболее пострадавших от кризиса. Но в целом ситуация лучше, чем ожидалось осенью. Новым определением стало “небольшое сокращение”, а не “глубокая рецессия”», — сказал господин Джентилони Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод «РИА Новости»).

По словам еврокомиссара, пик инфляции пройден, а внутренние и внешние барометры настроений — в хорошем состоянии. Он отметил, что полгода назад велись дискуссии о блэкаутах, глубокой рецессии и стагфляции. Сейчас специалисты ожидают, что «период сокращения будет гораздо короче, а затем наступит фаза сдержанного роста».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне, 28 января, заявил, что Германия полностью адаптировалась к отсутствию сотрудничества с Россией. Экономическая ситуация в Европе ухудшилась на фоне разрыва отношений с РФ из-за введения войск на Украину. Это привело в 2022 году к росту цен на энергоносители и другим проблемам.

Леонид Уварчев

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