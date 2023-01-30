Джонсон рассказал об «экстраординарном» разговоре с Путиным в феврале

Разговор состоялся вскоре после визита Джонсона в Киев 1 февраля. Подробности беседы бывший премьер раскрыл в документальном фильме Putin vs the West, который выйдет в эфир вечером в понедельник, 30 января, на BBC Two. Его слова приводят Bloomberg, Sky News и другие СМИ.
Джонсон заявил Путину, что начало боевых действий на Украине повлечет катастрофические последствия, страны Запада введут против Москвы жесткие санкции и усилят поддержку Украины, это будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у российских границ.
Когда стороны затронули тему возможного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, Путин, по словам Джонсона, сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» В ответ Джонсон заявил, что это не произойдет «в обозримом будущем», и российская сторона об этом знает.
«В какой-то момент он [Путин] как бы пригрозил мне и сказал: “Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту”, или что-то в этом духе», — утверждает Джонсон. По словам бывшего британского премьера, при этом у Путина был «очень расслабленный тон» и своим заявлением тот, возможно, пытался «подыграть попыткам [Джонсона] заставить его вступить в переговоры».
Российская сторона сообщала о телефонном разговоре Путина и Джонсона 2 февраля 2022 года — через день после поездки британского премьера в украинскую столицу. Как заявили в пресс-службе Кремля, они провели «достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса» и обсудили ситуацию с обеспечением гарантий безопасности для России.
В разговоре, как отметили в Кремле, российский президент обратил внимание Джонсона на «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности». Также Владимир Путин заявил о саботаже минских соглашений Украиной.
Отчет о телефонной беседе представил и офис британского премьера. В нем говорилось, что начало боевых действий на Украине будет «трагическим просчетом». Также Джонсон заявил, что «все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО» и «это право в полной мере распространяется на Украину». В сообщении говорилось также, что обе стороны сошлись в том, что дальнейшее обострение ситуации не отвечает интересам ни одной из них.
Джонсон с тех пор еще несколько раз приезжал на Украину, его последний визит состоялся 22 января.