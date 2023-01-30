Редкие дальневосточные леопарды попали на видео Ролик покажут на выставке Национального музея естественной истории.
Фоторепортажи
22Прощание с Инной Чуриковой
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
Спецоперация на Украине
07:50 (мск), источник: © РИА Новости

США не выполняют свои обязательства по истребителям, заявил Эрдоган

АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Анкара не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Анадолу.

Источник: © РИА Новости

«Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров», — приводит слова турецкого лидера агентство Анадолу.

США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16.

Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вторая Украина. НАТО открыла новый фронт против России
В США заявили, что стратегическое решение Путина обрушило власть Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО