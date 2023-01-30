США не выполняют свои обязательства по истребителям, заявил Эрдоган

«Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров», — приводит слова турецкого лидера агентство Анадолу.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16.
Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.