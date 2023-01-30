Работающих пенсионеров предложили освободить от уплаты страховых взносов

Как поясняют авторы, такая мера позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу граждан пожилого возраста, так как за них не надо будет платить взносы.
«Начиная с 2016 года пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, выплата пенсии осуществляется без учета индексации. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков что для работающих пенсионеров, что для застрахованных лиц, ими не являющихся», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В ней отмечается, что работающие пенсионеры сегодня могут увеличить размер выплат за счет их перерасчета по итогам года с учетом заплаченных за это время взносов. Однако, как сообщают авторы инициативы, действующие для этого перерасчета коэффициенты крайне низкие. Они не компенсируют даже инфляцию. С августа 2022 года максимальное увеличение составило 354 рубля.
«Таким образом, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что является несправедливым», — подчеркивают авторы инициативы.
Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым работающие пенсионеры, получающие страховые пенсии, не будут относиться к застрахованным лицам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.
Сейчас взносы на обязательное пенсионное страхование уплачиваются всеми работодателями: юридическими лицами, ИП, лицами, занимающимися частной практикой, и физическими лицами, вступающими в трудовые отношения с наемными сотрудниками. Они отчисляются с выплат и иных вознаграждений в пользу работников в бюджет Социального фонда по единой базовой ставке 22%. Единственная категория граждан, для которых уплата страховых взносов является добровольной, самозанятые.