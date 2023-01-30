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11:23 (мск), источник: ТАСС

НАТО утверждает, что союзникам нужен «ядерный зонтик» США из-за действий РФ, Китая и КНДР

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американские средства расширенного сдерживания «выполняют важную задачу» в интересах союзников Вашингтона на фоне действий России, Китая и КНДР. Об этом он заявил в понедельник, выступая в Сеуле в Институте продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хёна.

Источник: AP 2022

По словам генсека альянса, которое приводит агентство Yonhap, «пока существует ядерное оружие, в особенности пока авторитарные силы в России им обладают и интенсивно вкладываются в его мобилизацию, пока мы видим то, что делает Китай, увеличивая число вооружений, и то, что делает Северная Корея, в таких условиях [ядерному] сдерживанию отводится чрезвычайно важная задача».

Столтенберг утверждает, что мир якобы будет подвержен большей опасности, если страны НАТО, такие как США и Франция, откажутся от ядерного оружия.

Генсек альянса также ответил на вопрос о том, стоит ли Республике Корея добиваться соглашения о совместном использовании ядерного оружия с США, аналогичного тому, что принято в НАТО. «Думаю, что необходимо понимать, что расширенное сдерживание прикрывает благодаря средствам США страны НАТО и некоторых партнеров НАТО, таких как Республика Корея, у которых нет собственного ядерного оружия. Это позволяет предотвратить его распространение», — считает Столтенберг.

Кроме того, как информирует агентство Reuters, во время выступления Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную помощь Украине.

«Призываю Сеул продолжить и нарастить усилия в вопросе военной поддержки. В конечном счете решение за вами, но скажу, что некоторые союзники НАТО, которые ранее отказывались от экспорта оружия в страны, где идет конфликт, сейчас изменили эту политику», — сказал он, в качестве примера приведя ФРГ, Норвегию, а также Швецию, еще не вступившую в альянс.

Чхве Чжон Хён — ныне умерший бывший председатель южнокорейской компании SK Group.

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