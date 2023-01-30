Редкие дальневосточные леопарды попали на видео Ролик покажут на выставке Национального музея естественной истории.
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
Главное
Спецоперация на Украине
14:07 (мск), источник: BFM.ru

Кто и зачем нанес удар по иранскому военному заводу?

В выходные три дрона атаковали военные объекты в центре Ирана. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники указывает на Израиль. Другие СМИ пишут, что к атаке причастны США и «еще одна страна». Пентагон обвинения отвергает.

Источник: Reuters

В ночь с субботы на воскресенье как минимум три безымянных дрона атаковали военные объекты в центре Ирана. Атака в городе Исфахане была осуществлена Израилем, со ссылкой на американских чиновников утверждает газета The Wall Street Journal.

Ранее саудовский телеканал Al Hadath утверждал, что к атаке беспилотников завода в Исфахане причастны США и «еще одна страна».

Официальный представитель Пентагона заявил, что вооруженные силы США непричастны к этим ударам, но отказался от дальнейших комментариев.

Минобороны Ирана сообщило о, как оно выразилось, «неудачных» атаках дронов в Исфахане на востоке страны и в Азаршаре, недалеко от Тебриза на севере. В том, что касается Исфахана, реалистичнее всего предположить, что удар нанес именно Израиль. Его очень волнует иранская ракетная программа, а завод в Исфахане очень вероятно имеет отношение именно к ней, соглашается с версией The Wall Street Journal старший преподаватель МГИМО Владимир Сотников: «Можно предположить, что американцы не наносили удар. Я думаю, что они, скорее всего предоставили разведывательную информацию. Военно-морская и космическая разведка США отслеживает все военные приготовления, которые существуют в исламской республике Иран. Иран ведь собирался на этих объектах производить баллистические ракеты и особо это не скрывал».

Удар могли нанести израильские беспилотники. Баллистические ракеты Ирана — это прямая угроза израильскому государству. Непонятно пока, насколько затормозилась программа баллистических ракет. Если затормозилась. Помимо психологического эффекта это еще и эффект военный.

Владимир Сотников
старший преподаватель МГИМО

Все может быть и еще серьезнее. Стоит напомнить, что Иран некогда известил МАГАТЭ, что часть ядерной деятельности, осуществляемой на ядерном объекте в Карадже до июня 2021 года, была перенесена в Исфахан. А прошлым летом министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна готова нанести удар по Ирану из-за развития его ядерной программы. Хотя нельзя исключать, что во все это могла быть вовлечена и иранская оппозиция.

Тем более газета The New York Times сообщила о сведениях, что дроны по заводу в Исфахане были запущены с территории самого Ирана.
Во время загрузки произошла ошибка.

Говорит старший научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин: «Не исключено, конечно, что и иностранные разведки тоже, может быть, действуют вкупе как раз с радикальными оппозиционерами, чтобы еще больше взбудоражить внутриполитическое положение в стране».

«Организация моджахедов иранского народа», которые борются различными способами против режима, а возможности у нее большие. Члены этой организации в 2002—2003 годах выяснили то, что Иран создает ядерную инфраструктуру и уже потом передали американской разведке все эти данные.

Владимир Сажин
старший научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор

Относительно предполагаемого ущерба на военном объекте в Исфахане сообщения диаметрально противоположные. Газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники пишет, что «атака беспилотников на иранский оружейный завод увенчалась феноменальным успехом». Официальное иранское агентство IRNA называет атаку «неудачной» и добавляет, что она нанесла лишь «незначительный ущерб крыше» здания. Востоковед, специалист по Ирану Каринэ Геворгян в этом случае более склонна верить официальной иранской версии: «Единственное официальное сообщение иранских властей заключается в том, что производство продолжает работать в обычном режиме, жертв и пострадавших нет. Обычно они не особо, извините, врут, когда происходят события такого рода. Есть пожары, но, судя по всему, не очень масштабные».

Еще одно важное официальное сообщение в том то, что армия и Корпус стражей исламской революции приведены в полную боевую готовность. С моей точки зрения, Иран дергаться не будет, внимательно рассмотрит все эти происшествия в блиц-режиме, и ответ последует.

Каринэ Геворгян
политолог, востоковед

Несмотря на сдержанность официального Тегерана, полуофициальный ответ, как минимум на словах уже есть. Связанный с Корпусом стражей исламской революции телеграм-канал Sepah Cyberi напрямую обвинил в произошедшем Израиль. «Ожидайте, что беспилотники ударят по сионистским нефтяным танкерам», — сообщил он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как потребителю защитить свои права. Отвечают юристы
Как не навредить здоровью на работе. Практические советы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта