Кто и зачем нанес удар по иранскому военному заводу?

В ночь с субботы на воскресенье как минимум три безымянных дрона атаковали военные объекты в центре Ирана. Атака в городе Исфахане была осуществлена Израилем, со ссылкой на американских чиновников утверждает газета The Wall Street Journal.
Ранее саудовский телеканал Al Hadath утверждал, что к атаке беспилотников завода в Исфахане причастны США и «еще одна страна».
Официальный представитель Пентагона заявил, что вооруженные силы США непричастны к этим ударам, но отказался от дальнейших комментариев.
Минобороны Ирана сообщило о, как оно выразилось, «неудачных» атаках дронов в Исфахане на востоке страны и в Азаршаре, недалеко от Тебриза на севере. В том, что касается Исфахана, реалистичнее всего предположить, что удар нанес именно Израиль. Его очень волнует иранская ракетная программа, а завод в Исфахане очень вероятно имеет отношение именно к ней, соглашается с версией The Wall Street Journal старший преподаватель МГИМО Владимир Сотников: «Можно предположить, что американцы не наносили удар. Я думаю, что они, скорее всего предоставили разведывательную информацию. Военно-морская и космическая разведка США отслеживает все военные приготовления, которые существуют в исламской республике Иран. Иран ведь собирался на этих объектах производить баллистические ракеты и особо это не скрывал».
Удар могли нанести израильские беспилотники. Баллистические ракеты Ирана — это прямая угроза израильскому государству. Непонятно пока, насколько затормозилась программа баллистических ракет. Если затормозилась. Помимо психологического эффекта это еще и эффект военный.
Владимир Сотниковстарший преподаватель МГИМО
Все может быть и еще серьезнее. Стоит напомнить, что Иран некогда известил МАГАТЭ, что часть ядерной деятельности, осуществляемой на ядерном объекте в Карадже до июня 2021 года, была перенесена в Исфахан. А прошлым летом министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна готова нанести удар по Ирану из-за развития его ядерной программы. Хотя нельзя исключать, что во все это могла быть вовлечена и иранская оппозиция.
Тем более газета The New York Times сообщила о сведениях, что дроны по заводу в Исфахане были запущены с территории самого Ирана.
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Говорит старший научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин: «Не исключено, конечно, что и иностранные разведки тоже, может быть, действуют вкупе как раз с радикальными оппозиционерами, чтобы еще больше взбудоражить внутриполитическое положение в стране».
«Организация моджахедов иранского народа», которые борются различными способами против режима, а возможности у нее большие. Члены этой организации в 2002—2003 годах выяснили то, что Иран создает ядерную инфраструктуру и уже потом передали американской разведке все эти данные.
Владимир Сажин старший научный сотрудник института востоковедения РАН, профессор
Относительно предполагаемого ущерба на военном объекте в Исфахане сообщения диаметрально противоположные. Газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники пишет, что «атака беспилотников на иранский оружейный завод увенчалась феноменальным успехом». Официальное иранское агентство IRNA называет атаку «неудачной» и добавляет, что она нанесла лишь «незначительный ущерб крыше» здания. Востоковед, специалист по Ирану Каринэ Геворгян в этом случае более склонна верить официальной иранской версии: «Единственное официальное сообщение иранских властей заключается в том, что производство продолжает работать в обычном режиме, жертв и пострадавших нет. Обычно они не особо, извините, врут, когда происходят события такого рода. Есть пожары, но, судя по всему, не очень масштабные».
Еще одно важное официальное сообщение в том то, что армия и Корпус стражей исламской революции приведены в полную боевую готовность. С моей точки зрения, Иран дергаться не будет, внимательно рассмотрит все эти происшествия в блиц-режиме, и ответ последует.
Каринэ Геворгянполитолог, востоковед
Несмотря на сдержанность официального Тегерана, полуофициальный ответ, как минимум на словах уже есть. Связанный с Корпусом стражей исламской революции телеграм-канал Sepah Cyberi напрямую обвинил в произошедшем Израиль. «Ожидайте, что беспилотники ударят по сионистским нефтяным танкерам», — сообщил он.