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12:31 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны обеспечит добровольцев оружием, техникой и медициной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минобороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание медицинской помощи, следует из опубликованного в понедельник на портале правовой информации проекта приказа министра обороны России.

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Источник: © РИА Новости

«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», — говорится в тексте документа.

Как утверждается, добровольцы получат то же, что и формирования Вооруженных сил. Форму и «вещевое имущество» им предоставят воинские части по месту приписки.

Порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также оказания медицинской помощи бойцам-добровольцам подробно изложены в приложениях к приказу. В частности, инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.

«Добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих ВС», — отмечается в одном из приложений к проекту документа.

Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев в лечебные учреждения самолетами и вертолетами ВКС.

Проект приказа подготовлен для реализации норм закона 419-ФЗ от 4 ноября 2022 года, в соответствии с частью 11 статьи 221 61-ФЗ «Об обороне» от 31 мая 1996 года и начинает действовать с момента издания. Дополнительного финансирования, согласно документу, не потребуется.

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