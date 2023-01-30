Минобороны обеспечит добровольцев оружием, техникой и медициной

«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях», — говорится в тексте документа.
Как утверждается, добровольцы получат то же, что и формирования Вооруженных сил. Форму и «вещевое имущество» им предоставят воинские части по месту приписки.
Порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также оказания медицинской помощи бойцам-добровольцам подробно изложены в приложениях к приказу. В частности, инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.
«Добровольцы привлекаются к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей, в порядке, установленном законодательством для военнослужащих ВС», — отмечается в одном из приложений к проекту документа.
Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев в лечебные учреждения самолетами и вертолетами ВКС.
Проект приказа подготовлен для реализации норм закона 419-ФЗ от 4 ноября 2022 года, в соответствии с частью 11 статьи 221 61-ФЗ «Об обороне» от 31 мая 1996 года и начинает действовать с момента издания. Дополнительного финансирования, согласно документу, не потребуется.