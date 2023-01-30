В Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах со стороны Путина

Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным, который состоялся незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине. Он заявил, что предупреждал Путина о введении санкций в случае начала военных действий, а также уверял, что Франция и Германия не допустят вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. Также бывший премьер-министр заявил, что в разговоре Путин якобы пригрозил ему ракетным ударом.
«Нет, то, что сказал господин Джонсон — это неправда, точнее, это ложь. И, более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Он также отметил, что знает о чем был разговор Путина с Джонсоном. «Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора, и еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетными ударами не было. Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение “натовских” или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — пояснил Песков.