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Спецоперация на Украине
15:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша пообещала передать Украине истребители F-16 только в координации с НАТО

Польша готова передать Украине свои истребители F-16 только в «полной координации» со странами НАТО. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Источник: AP 2022

«Как это было несколько месяцев назад в контексте ''МиГов'', так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Власти Украины рассчитывают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. По данным Politico, американские чиновники добиваются передачи Киеву истребителей F-16. В ВСУ говорили, что им нужно около 180 истребителей. Германия исключает поставку истребителей. Великобритания, по данным The Telegraph, может передать самолеты в случае вывода российских войск. Аналогично Польша говорила о координации с союзниками поставок танков.

Лаура Кеффер

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