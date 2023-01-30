Ложь Джонсона и трехлетие премьерства Мишустина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Ново-Огареве. Каких-то больших крупных мероприятий не запланировано.
В публичном формате глава государства пообщается с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Президент последовательно общается с руководителями регионов, очень внимательно относится к этой работе.
Во второй половине дня не исключен международный телефонный разговор.
Сообщения, будто Путин намеревается несколько дней провести в Волгограде, — «неправильная информация». «Путин действительно посетит на этой неделе Волгоград, мы сообщим вам, когда. Речь идет об однодневной поездке».
О заявлениях Джонсона о Путине
«То, что сказал [бывший британский премьер] господин [Борис] Джонсон (в фильме Би-би-си о якобы имевших место “угрозах” ракетами от президента России Владимира Путина в телефонном разговоре в феврале 2022 года — прим. ТАСС), это неправда, точнее, это ложь». «Или это сознательная ложь — тогда нужно спросить, наверное, с какой целью он брал такой вариант изложения». «Или это было несознательно — и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин». «Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента».
Я знаю, о чем шла речь во время этого разговора, и еще раз повторяю: это ложь. Никаких угроз ракеты не было. Говоря о вызовах Российской Федерации, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета достигнет Москвы за считанные минуты.
«Мы не можем реагировать на выход фильмов на Би-би-си». «Если остаток фильма будет в этом же ключе, не советуем вам тратить время впустую».
Об итогах трехлетия премьерства Мишустина
«Уже три года кабинет министров работает в тяжелых условиях: сначала беспрецедентный вызов глобальной пандемии — ковид — и огромные усилия, которые предпринимались кабинетом министров, чтобы справиться с этой бедой». «Удалось выйти с наименьшими потерями».
«Затем на смену пришла прокси-война» со стороны стран Запада. «Удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще, сохраняя траекторию роста». «Потенциал очень хороший, перспективы абсолютно положительные». Президент неоднократно давал оценку работе кабинета, и всегда положительную.
О поставках Украине оружия
В лице заявившего о необходимости передачи Киеву подлодок замминистра иностранных дел Андрея Мельника «Украина требует все новые и новые вооружения». «Запад поощряет эти требования, проявляет готовность эти вооружения обеспечить».
«Это приводит к существенной эскалации, к тому, что все больше и больше напрямую вовлекаются страны НАТО в этот конфликт».
«Принципиально изменить ход событий это не способно». «Специальная военная операция будет продолжаться».
Тем не менее «во всех европейских странах есть определенные круги в обществе, которые выступают против действий, которые приводят к возрастанию степени вовлеченности» в украинский конфликт. «Такие силы есть во многих странах, и они открыто об этом говорят».
«Этих контактов нет». НАТО «прекратило сколь-нибудь субстантивные контакты» с Россией.
«Разумеется, наши [специальные] службы анализируют всю информацию, чтобы получить максимально полную картину произошедшего».
Россия может «только осудить подобные действия» в отношении «суверенного государства».
В Кремле не стали комментировать заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нечестности французского лидера Эмманюэля Макрона.
«У президента Путина и президента Эрдогана особенные отношения, они действительно основаны на взаимном доверии, уважении, приверженности обязательствам, которые они на себя берут».
Диалог возможен и у Путина с Макроном. «Сейчас нам нечем похвастаться — не по нашей вине». «Тем не менее мы знаем: такой диалог может продолжаться».
О книжных рекомендациях Шольцу
«Путин читает постоянно, но я не считаю себя вправе давать канцлеру ФРГ [Олафу Шольцу] рекомендации, какие книги ему читать. Хорошо бы, конечно, исторические».