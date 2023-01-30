Археологи раскопали шумерскую таверну возрастом почти 6000 лет Они изучили ушедший под землю мегаполис Междуречья
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
13Лучшие снимки ушедшего года
Главное
Спецоперация на Украине
17:22 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Госдуме не поддержали идею законодательно обязать женщин получать согласие мужа на аборт

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) выступила против появления в законодательстве запрета на аборт без согласия супруга для замужних женщин. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва», комментируя предложение председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федора Лукьянова законодательно запретить аборты в России без разрешения мужа.

Источник: Reuters

«Законодательно мы не можем это закрепить. Далеко не всегда решение о прерывании беременности принимает ветреная девушка, которая случайно забеременела. Зачастую это семья, в которой уже есть дети, и, понимая, что семья не сможет обеспечить достойное воспитание будущему ребенку, она принимает для себя такое ответственное решение», — сказала Останина.

Такое решение, как прерывание беременности, по мнению депутата, принимается семьей из-за отсутствия жилья, работы, из-за низкой зарплаты: «Можно ставить вопрос перед молодой семьей, семьей, у которой имеется один, двое и даже трое детей, о том, чтобы женщина не прерывала беременность, только в том случае, когда государство защитит эту семью».

Молодую семью — социальным жильем, не ипотечным, когда эта ипотека висит ярмом, а бесплатным социальным, когда семья оплачивает только услуги ЖКХ. Обеспечит первым рабочим местом хотя бы одного члена семьи — мужа, чтобы он имел гарантированную заработную плату. Вот тогда мы вправе спросить с этой семьи: «Ребята, что вы не рожаете? Государство дало вам все». А сейчас это делать преждевременно.

Нина Останина
председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (КПРФ)

По ее словам, аборт — это право самой женщины, и не должно быть вторжений в личную жизнь семьи. «Это психологическая травма для женщины, и если мы еще эту травму будем усугублять травлей, тем, что общественное мнение против женщин — мне кажется, это чрезмерно жестко», — пояснила Останина.

Также депутат заявила, что выступает против выведения абортов за рамки ОМС. «Я категорически против того, чтобы выводить операцию по прерыванию беременности за рамках ОМС, потому что прерывание беременности — это такая же серьезная медицинская процедура, как, условно, операция по удалению аппендицита. Это ответственная операция, и ни в коей мере без профессиональных медицинских работников, гинекологов нам здесь не обойтись», — заключила она.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Суд арестовал участника драки в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии метро
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазакон