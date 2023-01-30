В Госдуме не поддержали идею законодательно обязать женщин получать согласие мужа на аборт

«Законодательно мы не можем это закрепить. Далеко не всегда решение о прерывании беременности принимает ветреная девушка, которая случайно забеременела. Зачастую это семья, в которой уже есть дети, и, понимая, что семья не сможет обеспечить достойное воспитание будущему ребенку, она принимает для себя такое ответственное решение», — сказала Останина.
Такое решение, как прерывание беременности, по мнению депутата, принимается семьей из-за отсутствия жилья, работы, из-за низкой зарплаты: «Можно ставить вопрос перед молодой семьей, семьей, у которой имеется один, двое и даже трое детей, о том, чтобы женщина не прерывала беременность, только в том случае, когда государство защитит эту семью».
По ее словам, аборт — это право самой женщины, и не должно быть вторжений в личную жизнь семьи. «Это психологическая травма для женщины, и если мы еще эту травму будем усугублять травлей, тем, что общественное мнение против женщин — мне кажется, это чрезмерно жестко», — пояснила Останина.
Также депутат заявила, что выступает против выведения абортов за рамки ОМС. «Я категорически против того, чтобы выводить операцию по прерыванию беременности за рамках ОМС, потому что прерывание беременности — это такая же серьезная медицинская процедура, как, условно, операция по удалению аппендицита. Это ответственная операция, и ни в коей мере без профессиональных медицинских работников, гинекологов нам здесь не обойтись», — заключила она.