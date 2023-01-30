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17:06 (мск), источник: Life.ru

Губернатор Забайкалья Осипов назначил выплаты до 3 миллионов рублей за захват танков НАТО

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил назначить выплаты жителям региона, которые принимают участие в СВО, за захват или уничтожение танков, которые на Украину поставят западные страны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Документ опубликован на сайте газеты «Забайкальский рабочий».

Так, за захват танка Leopard будет выплачиваться 3 миллиона рублей, за уничтожение — 1 миллион рублей. Кроме того, в первом случае всем участникам такой операции выплатят по 500 тысяч рублей, а в случае уничтожения — по 150 тысяч рублей.

Что касается танка Abrams, то за захват такой модели предусматриваются выплаты 1,5 миллиона рублей и 300 тысяч рублей каждому, кто принимал в этом участие. Уничтожение машины будет стоить 500 тысяч рублей, и 100 тысяч рублей каждому бойцу, который помог в этом. Право на единовременную выплату будут иметь от 5 до 10 человек, в зависимости от того, захвачен или уничтожен танк.

Ранее актёр и режиссёр Иван Охлобыстин объявил, что российские бизнесмены пообещали за каждый подбитый американский танк Abrams выплатить награду в 10 миллионов рублей.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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