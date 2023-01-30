Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля

«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», — сказал в понедельник собеседник агентства.
Как в свою очередь сообщил ТАСС другой источник, вероятность того, что глава государства выступит с ним в двадцатых числа февраля, высока.
Предыдущее послание парламенту было оглашено в апреле 2021 года. Как пояснял сам президент, в 2022 году его не было из-за того, что ситуация развивалась очень динамично и было сложно «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время». При этом важные тезисы были отражены в других выступлениях. Путин также отмечал, что намерен обратиться со следующим посланием к парламенту в начале 2023 года.
В большинстве случаев послания оглашались каждый год, но бывали исключения. Так, Путин не выступал с обращением к парламенту в 2017 году (его перенесли на 1 марта 2018 года). Как отмечал тогда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, послание Федеральному собранию — право президента, который может реализовать его, «когда сочтет нужным».