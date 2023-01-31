Байден отказался поставлять Украине истребители F-16

Вопрос поставок истребителей Украине начал обсуждаться странами Запада после того, как спустя месяцы российско-украинского конфликта была одобрена поставка танков западного производства. Сам Киев заявлял, что ему нужно около 180 истребителей. По информации Politico, в Пентагоне группа военных чиновников добивалась, чтобы США одобрили поставки F-16 Украине.
Германия ранее исключала поставку истребителей, Великобритания, по данным The Telegraph, может передать самолеты в случае вывода российских войск. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне, 30 января, не исключал, что Париж поставит истребители Киеву.