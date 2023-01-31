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04:21 (мск), источник: ТАСС

Бразилия отвергла возможность передачи оружия, которое может использоваться на Украине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 января. /ТАСС/. Власти Бразилии не намерены передавать третьим странам оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в конфликте на Украине. Об этом заявил в понедельник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Бразилия не заинтересована в передаче вооружений, чтобы они использовались в войне между Украиной и Россией», — сказал он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Бразилия — мирная страна и потому не хочет ни коим образом, даже косвенно, участвовать [ни в каком конфликте]», — добавил он, призвав заняться поисками посредников для достижения мира.

Поэтому Бразилия приняла решение не передавать боекомплекты, потому что мы не хотим, чтобы они использовались в войне против России.

Луис Инасиу Лула да Силва

На прошлой неделе бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила, что Бразилиа не собирается передавать Киеву боекомплекты для немецких танков Leopard, несмотря на соответствующую просьбу Берлина.

Накануне президент Аргентины Альберто Фернандес также после встречи с Шольцем заявил, что его страна и другие государства Латинской Америки не рассматривают возможность отправки оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта. 24 января президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что США просили передать Украине имеющиеся вооружения российского и советского производства, однако его страна отказалась это сделать.

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