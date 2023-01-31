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Спецоперация на Украине
04:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Ельцин в разговоре с Бушем в 1992 году называл Украину «главным дестабилизирующим фактором»

Первый президент России Борис Ельцин в начале 1990-х считал, что Украина не будет делать «резких поворотов» из-за проживания там 11 млн этнических русских. На встрече с тогда президентом США Джорджем Бушем-старшим в Кэмп-Дэвиде в 1992 году он назвал Украину «главным дестабилизирующим фактором» для России. Это следует из рассекреченной стенограммы беседы, которую опубликовала организация «Архив по национальной безопасности» при Университете Джорджа Вашингтона.

Источник: РИА "Новости"

«На Украине 11 млн этнических русских. Они живут на востоке, на границе с РФ, русские также являются большинством в Крыму. Они могли бы проголосовать за присоединение к России. Так что в связи с этим фактом я не думаю, что Украина будет делать какие-то резкие повороты. Не для протокола: наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — сказал Ельцин на встрече.

Вместе с тем российский президент отмечал хорошие личные отношения с Леонидом Кравчуком, который был президентом Украины до 1994 года. По его словам, на украинского лидера оказывали давление крайние националисты. «У них есть влияние, но нет большинства в парламенте», — объяснял Борис Ельцин.

В США были рассекречены и другие документы о взаимоотношении двух стран: еще одна стенограмма встречи президентов, письмо Ельцина Бушу от 27 января 1992 года и расшифровка беседы американского лидера с Егором Гайдаром. Гайдар в разговоре также затрагивал тему Украины. Он выражал мнение, что для решения проблем между странами потребуется много времени, однако «югославского типа в отношениях России и Украины» не будет.

Россия в 2014 году в ходе революции на Украине присоединила Крым. 24 февраля 2022 года РФ ввела войска на Украину по приказу Владимира Путина. В ходе военной операции Россия присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

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