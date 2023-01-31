НАТО вступила в прямую конфронтацию с Россией, заявил Пушилин

«Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовала в конфликте с самого начала и с каждым днем все более открыто демонстрирует свое присутствие. Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике», — отметил собеседник агентства.
Так врио главы ДНР прокомментировал заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в интервью португальскому телеканалу RTP о том, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники отправляют Киеву оружие и боеприпасы на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.