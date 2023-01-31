Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения

«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — сказал он.
При этом советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген отметил в документальном фильме, что перед подписанием Минских соглашений Порошенко жаловался Меркель на плачевное положение украинских военных в Дебальцево.
«Порошенко ясно заявил ей, что украинским войскам нанесли поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», — заявил Хойсген.
В начале декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.
Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Москвой искренне.