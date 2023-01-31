WSJ назвала удар по военным объектам Ирана операцией «Моссада»

Удар по оборонным предприятиям в Иране с беспилотника нанесен в ходе операции «Моссада». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их словам, организаторы операции достигли своих целей, так как беспилотник нанес удар по «передовому объекту Минобороны по производству оружия» в Исфахане в центральной части Ирана.
Были поражены здания в четырех разных районах точными ударами, сообщили источники. Со спутниковых фотографий видно, что крыша одного из объектов была повреждена незначительно, однако собеседники издания все же сочли операцию «Моссада» успешной.
Как уточняет WSJ, атакованный объект Минобороны Ирана расположен через дорогу от другого объекта, принадлежащего Иранскому центру космических исследований, на который США наложили санкции за работу над программой создания баллистических ракет.
В Центре космических исследований находится Институт материалов и энергии, который проводит исследования при разработке беспилотных летательных аппаратов, ракет, спутников и для испытания металлов для ядерного проекта, сказал израильский аналитик Ронен Соломон.
В ночь на 29 января СМИ сообщили о пожаре на оборонном заводе в городе Исфахан по производству боеприпасов.
Минобороны Ирана заявило, что пожар начался из-за атаки беспилотников вечером 28 января. По словам иранских военных, атака не достигла своих целей, так как один из дронов был сбит ПВО,
а «два других попали в оборонительные ловушки и взорвались».
WSJ ранее писала, что таким образом Израиль и США разрабатывают новые способы противостояния с Ираном. Al Hadath также сообщила, что к удару причастны американские военные — Вашингтон таким способом предупредил Тегеран, что «создание оружейных заводов и экспорт баллистического оружия не разрешены».
Украина обвиняет Иран в поставках России оружия и военной техники, в том числе беспилотников. Постпред исламской республики при ООН Амид Саид Иравани заявил в октябре, что информация о передаче Ираном России беспилотников для применения на Украине служит «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением».
Россия также опровергала получение военной помощи от Ирана. Постпред при ООН Василий Небензя в октябре назвал такую информацию фейком.
Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военные в нанесении ударов не участвовали. МИД Израиля отказался комментировать эту тему. В МИД Ирана официально заверили, что атака по объектам Минобороны не повлияет на планы Тегерана по развитию атомной отрасли.
После ударов по военным объектам Ирана советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в Twitter запись, в которой, в частности, говорилось: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала». После этих слов в МИД Ирана вызвали посла Украины.